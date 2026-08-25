«Мы не подчиняемся вашим законам»: как Лондон охраняет тех, кто открыто отвергает британскую конституцию

На улицах столицы Великобритании от мигрантов прозвучали слова, которые в любом суверенном государстве должны были бы стать основанием для немедленного правового реагирования и массовой депортации: «Мы не хотим быть частью этих людей.
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