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Аргументы недели

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«Мы не подчиняемся вашим законам»: как Лондон охраняет тех, кто открыто отвергает британскую конституцию

«Мы не подчиняемся вашим законам»: как Лондон охраняет тех, кто открыто отвергает британскую конституцию

На улицах столицы Великобритании от мигрантов прозвучали слова, которые в любом суверенном государстве должны были бы стать основанием для немедленного правового реагирования и массовой депортации: «Мы не хотим быть частью этих людей.

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