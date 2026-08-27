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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лео Туррини: «Черт возьми, какое же сердце у Алонсо! Фернандо сражался с задором мальчишки ради 9-го места»

Итальянский обозреватель Лео Туррини отреагировал на девятое место гонщика « Астон Мартин » Фернандо Алонсо по итогам Гран-при Нидерландов .

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