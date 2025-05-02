В результате атаки боевиков в северной части Мозамбика убиты 2 человека

Боевики, связанные с «Исламским государством», в позапрошлое воскресенье атаковали охотничий лагерь Chapungu-Kambako Safaris (CKS), принадлежащий южноафриканской компании, в блоке Камбако Ниассского специального заповедника на границе провинций Кабу-Делгаду и Ниасса в северной части Мозамбика.