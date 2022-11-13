МВФ предупредил о разделении мировой экономики на блоки из-за противостояния КНР и США

Противостояние Китая и США ведет к расколу глобальной экономики на противоборствующие блоки. Это может привести к новой холодной войне, предупредила в интервью The Washington Post глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Противостояние Китая и США ведет к расколу глобальной экономики на противоборствующие блоки. Это может привести к новой холодной войне, предупредила в интервью The Washington Post глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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