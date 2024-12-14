Признания Куйвашева, споры о бюджете и «подписка» на парковку. Итоги недели от РИА «Новый День»

В Свердловской области потихоньку начинается подведение итогов года. Губернатор Евгений Куйвашев провел «прямую линию» с жителями, депутаты Екатеринбурга подсчитали бюджет-2025, а мэрия анонсировала новые инициативы в городской инфраструктуре.
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