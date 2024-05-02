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ЮЧМ-2024. Казахстан против Норвегии, США сыграют со Швейцарией, Финляндия – со Швецией, Канада против Латвии

Сборная Казахстана проведет матч против Норвегии за сохранение прописки в топ-дивизионе. Турнир проходит в городах Эспоо и Вантаа.

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