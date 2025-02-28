Назаров с метлой в Париже: актёр мечтает о Москве, а пока моет полы

m mihail Мне жалко стариков. Их нужно почитать. Но если клянёт он Родину свою, ему одна - к забвению дорога, подальше от родимого порога!

ВА Владимир Акулов На чужбине любой -никто...Если нет много денег... А дома и без денег не пропадешь...