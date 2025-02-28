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Назаров с метлой в Париже: актёр мечтает о Москве, а пока моет полы

Назаров с метлой в Париже: актёр мечтает о Москве, а пока моет полы

Avia.pro - СМИ Дмитрий Назаров, тот самый «шеф» из «Кухни», народный артист России, похоже, хлебнул полной ложкой эмигрантской романтики.

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Комментарии
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m
mihail
Мне жалко стариков. Их нужно почитать. Но если клянёт он Родину свою, ему одна - к забвению дорога,  подальше от родимого порога!
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
На  чужбине  любой  -никто...Если  нет  много  денег...  А  дома   и  без  денег  не  пропадешь...
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1 час.
АК
Алекс Кузь
Это глупо. Нужно забрать его , пусть на родине метет метлой или чем то еще.
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48 мин.
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