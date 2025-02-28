Avia.pro - СМИ Дмитрий Назаров, тот самый «шеф» из «Кухни», народный артист России, похоже, хлебнул полной ложкой эмигрантской романтики.
Назаров с метлой в Париже: актёр мечтает о Москве, а пока моет полы
Комментарии
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m
mihail
Мне жалко стариков. Их нужно почитать. Но если клянёт он Родину свою, ему одна - к забвению дорога, подальше от родимого порога!
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
На чужбине любой -никто...Если нет много денег... А дома и без денег не пропадешь...
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1 час.
АК
Алекс Кузь
Это глупо. Нужно забрать его , пусть на родине метет метлой или чем то еще.
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48 мин.
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