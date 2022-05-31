Кузбасс получит ещё 5 миллиардов на воздух Новокузнецка

Благодаря тому, что Кемеровская область вошла в десятку регионов, которым выделены дополнительные деньги по проекту «Чистый воздух», регион получит ещё более 5 миллиардов рублей: 3,008 млрд рублей в 2022 году и 2,244 млрд рублей в 2023 году.