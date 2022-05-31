Царьград

4 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Так этот туннель - свежачок, ему всего четыре года...  Вот и обновили!!!  Немного кривовато было построено, "Калибрам...Русские ракеты от...
  • Татьяна Антонова
    А кто это собрался продавать им нефть по сниженной цене?Байден признался ...
  • игорь поляков
    А с какой радости мы должны продавать им по сниженным ценам?Они враги.Перспектив нет: Б...

Кузбасс получит ещё 5 миллиардов на воздух Новокузнецка

Кузбасс получит ещё 5 миллиардов на воздух Новокузнецка

Благодаря тому, что Кемеровская область вошла в десятку регионов, которым выделены дополнительные деньги по проекту «Чистый воздух», регион получит ещё более 5 миллиардов рублей: 3,008 млрд рублей в 2022 году и 2,244 млрд рублей в 2023 году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх