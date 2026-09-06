Японский профессор заявил, что Россия виновата в сбросе ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки

Эпатажное заявление сделал Тэцуо Арима — японский исследователь и почетный профессор Университета Васэда.
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это было сделано, чтобы наши войска оставили северный Иран
нехило так пиндосы долбанули ,до сих пор у ипонов мозги набекрень и глаза вразбежку
Прав был Лавров. ДЕБИЛЫ БЛЯ.
Ну что вы так суетитесь- ему приказали и он написал такую хренотень (ведь ему не просто так дали должность профессора)
"Профессор"-двоечник. "С больной головы - на здоровую..." Чокнутый профессор!
Трампу, этого вруна спец службы привезли бы в мешке, как паршивого кота и носил бы он кандалы с гирями до конца его никчемной жизни.
Школьники в Японии хорошо знают,кто сбросил бомбы.Это США. Вроде не упоминал Россию японец.
Все профессора старой школы уже давно вымерли , остались новоиспеченные, времен генерала- губернатора Японии Дугласа Макартура, самые ярые сподвижники США.
Косоглазый хоть и почётный профессор, долбо@б конкретный .