ВС РФ взяли под контроль Долгенькое и Березники в Харьковской области

Населенные пункты заняли подразделения группировки войск «Север». 08-09-2026 10:50 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Российские войска установили контроль над населенными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области.
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