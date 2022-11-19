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Аршавин против перехода РФС в Азию: «Лучше оставаться в УЕФА и ждать возвращения в международные турниры»

Андрей Аршавин высказался о том, стоит ли РФС переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. «Нужно ли сборной России переходить в Азиатскую конфедерацию футбола? Я бы не торопился переходить туда.

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