Новая российская вакцина от туберкулеза может появиться в 2027 году

Третья фаза исследований новой российской вакцины против туберкулеза завершена, сейчас специалисты проводят статистическую обработку полученных данных, в случае достаточности выборки вакцина может появиться уже в 2027 году.
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