В Белоруссии рассказали о шоковой реакции России на отказ игроков от медалей

Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович в эфире телеканала "Беларусь 1", комментируя отказ российских хоккеистов молодежной сборной (U18) от медалей после поражения от белорусских сверстников на турнире в Минске, заявил, что нужно уметь проигрывать достойно.
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