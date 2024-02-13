В Белоруссии рассказали о шоковой реакции России на отказ игроков от медалей

Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович в эфире телеканала "Беларусь 1", комментируя отказ российских хоккеистов молодежной сборной (U18) от медалей после поражения от белорусских сверстников на турнире в Минске, заявил, что нужно уметь проигрывать достойно.