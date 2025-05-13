Расмуссен предлагает создать клуб "семи демократий" для противодействия Китаю

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предлагает создать клуб "семи демократий" (D7), включающий ЕС, Британию и другие страны, для противостояния торговым угрозам со стороны Китая и реакции на националистическую политику Дональда Трампа.
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