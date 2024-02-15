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В Казани начали проектировать одну из самых больших школ в России

В Казани начали проектировать одну из самых больших школ в России

В Казани по указанию мэра Ильсура Метшина разрабатывается проект новой школы на 2500 учеников. Она будет соответствовать последним мировым стандартам образования и будет иметь дополнительные аудитории для творчества и кружков.

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