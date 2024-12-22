Павел Каманцев: «Люди думают, что я прихожу к Федорищеву как в фильме Гая Ричи и заявляю, что есть долг перед судьями 36 млн? Не буду комментировать»

«Я не готовил Федорищеву справку по бюджетированию клубной деятельности. Я не знаком с бюджетом. В данном случае с губернатором общались и по ряду других вопросов – поскольку живу в Самарской области и я юрист, наше общение не замыкалось только на футболе.