В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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