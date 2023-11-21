Учёные назвали общедоступный продукт, продлевающий годы жизни

Как пишет PubMed, между орехами и продолжительностью жизни есть прямая взаимосвязьВ PubMed National Library of Medicine недавно были опубликованы результаты исследования, проведённого учёными из университета Бергена.
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