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Григорий Антипенко: куда исчез герой «Не родись красивой» и чем он живёт сейчас

Григорий Антипенко: куда исчез герой «Не родись красивой» и чем он живёт сейчас

В сентябре имя Григория Антипенко снова оказалось в новостях. Повод получился тревожным: появились сообщения, что актёра экстренно увезли из Театра имени Вахтангова в больницу после резких болей в животе.

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