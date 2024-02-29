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«Месяцы блокады не прошли даром»: поляки всё больше ненавидят украинцев – Климкин

«Месяцы блокады не прошли даром»: поляки всё больше ненавидят украинцев – Климкин

Политнавигатор Украине нужно срочно идти с Польшей на переговоры при посредничестве Еврокомиссии, иначе с каждым днём продолжающегося бунта фермеров и блокады украинско-польской границы – неумолимо растёт количество поляков, негативно относящихся к украинцам.

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Комментарии
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Владимир Тихомиров
В Польше,конечно,прекрасно понимают,что Украине капец. Вопрос времени.Ну и на кой тогда о чем-то серьезно договариваться? Так только ,просто вести игру,делать вид..
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8 час.
Ф
Фил
Давно этого ЧМОШНИКА слышно небыло.
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5 час.
ВМ
Василий Михалченко
Какой климкин умный...😂 ну одно и тоже гутарит годы...
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2 час.

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