Три брака без детей, подиум у Зайцева и уединение в 67 лет: как живет звезда кино Андрей Руденский

В декабре 2024 года актер Андрей Руденский получил звание заслуженного артиста России. К своим 67 годам он успел поработать манекенщиком у Вячеслава Зайцева, пережить три развода и сыграть знаменитого Клима Самгина.
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