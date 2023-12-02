Своя рубашка ближе: Huawei тестирует собственный спутниковый интернет

На конференции по аэрокосмическим информационным технологиям в городе Чунцин главный научный сотрудник лаборатории беспроводных технологий Huawei 6G представил результаты тестирования фирменного спутникового интернета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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