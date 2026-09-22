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Добропольский котел – это сигнал Западу о реальном положении дел на фронте – Сивков

Добропольский котел – это сигнал Западу о реальном положении дел на фронте – Сивков

Российские военные завершили окружение украинских войск в Доброполье ДНР. Это крупный узел обороны ВСУ в оккупированной части республики, сообщили в Минобороны РФ.

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