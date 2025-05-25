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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Абердин» выиграл Кубок Шотландии в 8-й раз и впервые за 35 лет, победив в финале «Селтик» по пенальти

«Донс» стали обладателями этого трофея в 8-й раз и впервые с 1990 года. Рекорд по победам в Кубке Шотландии принадлежит «Селтику» – 42 раза.

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