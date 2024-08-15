Туляки чаще всего берут кредиты на покупку машины или мотоцикла

В Туле местные жители чаще всего берут потребительские кредиты, чтобы купить машину или мотоцикл. При этом каждый четвертый жалеет об оформлении кредита, о чем свидетельствуют результаты нового опроса SuperJob.
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