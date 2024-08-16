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Глава Минторга Жумангарин: Астана не будет «слепо следовать» санкциям против РФ

Глава Минторга Жумангарин: Астана не будет «слепо следовать» санкциям против РФ

Глава Министерства торговли и интеграции Казахстан Серик Жумангарин заявил, что его страна не собирается «слепо следовать» санкциям, введенным против России, особенно в случае, если они касаются интересов местных компаний.

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Комментарии
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Eduard
Вск Санкции Запада незаконны,это форма вмешательства и шантажа в делачужих стран.ЕС вовсе не Суд кем пытаются быть уверовав,что мир их колония и должен им подчиняться.Мир им ничего не должен,каждый сам по себе!
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