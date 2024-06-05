В центре Екатеринбурга самокатчик сбил пожилую женщину

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства наезда самокатчика на пожилую женщину. Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, инцидент произошел днем 4 июня в Екатеринбурге на перекрестке улиц Бажова и Куйбышева.
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