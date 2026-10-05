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Калужские новости

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Банк России вынес предписание гендиректору КЛВЗ «Кристалл» за инсайд и манипулирование рынком

Банк России вынес предписание гендиректору КЛВЗ «Кристалл» за инсайд и манипулирование рынком

Регулятор зафиксировал нарушение закона о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, но не применил немедленных санкций.

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