Дочь Мадонны показала фигуру в прозрачном кружевном комбинезоне

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон поделилась видео в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) 27-летняя знаменитость снялась в кружевном комбинезоне, показывая тело в отражении зеркала.