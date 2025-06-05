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Царьград

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На очереди - новый регион: Западные СМИ намекнули Зеленскому, какую область Украина может потерять следующей

На очереди - новый регион: Западные СМИ намекнули Зеленскому, какую область Украина может потерять следующей

На очереди - новый регион: по сообщению Reuters, русская армия наступает в Сумской области. Западные СМИ намекнули Зеленскому, какую область Украина может потерять следующей.

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