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ВЕСТИ КРЫМ

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В Крыму на заседании Совмина республики обсудили исполнение бюджета, транспорт, ЖКХ и энергетику

В Крыму на заседании Совмина республики обсудили исполнение бюджета, транспорт, ЖКХ и энергетику

Трансляции заседаний республиканского правительства планируют сделать регулярными, чтобы крымчане были в курсе планов и изменений, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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