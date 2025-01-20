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Украинский пленный заявил, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово

Украинский пленный заявил, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово

Командование пресекло любые попытки отхода для своих военных.ВСУ минирует пути отступления из Курахово для своих бойцов.

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