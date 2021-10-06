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Псаки ответила на вопрос о встрече Байдена и Путина

Псаки ответила на вопрос о встрече Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга в среду, 6 октября, не стала выступать с предсказаниями относительно возможности встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Риме в конце октября.

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