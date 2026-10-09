Валдайская речь Владимира Путина: международный аспект

Главное в тезисах: Момент истины: 1 октября Владимир Путин на XXIII пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что мир подошёл к «решающему, поворотному моменту развития», а уход от западной гегемонии неизбежно сменится более справедливым многополярным порядком.
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