How William Shatner's Star Trek Performance Changed Leonard Nimoy's Spock

Leonard Nimoy once described how he changed Spock's demeanor based on how William Shatner played Captain Kirk, compared to Jeffrey Hunter's Captain Pike.
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