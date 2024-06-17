Бывшая девушка американца Гордона Блэка хочет, чтобы его положили в психбольницу

Александра Ващук, потерпевшая по делу о краже и угрозе убийством, в которых обвиняется американский солдат Гордон Блэк, готова с ним примириться после выплаты компенсации за моральный и материальный ущерб.
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