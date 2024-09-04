Нефть остается под давлением

Восстановление в первой половине вторника не получило развития. Пытаясь прервать шестидневное падение индекс МосБиржи повышался более чем на 2% в первой половине дня, но импульс к росту не сохранился, и рынок вновь развернулся к снижению, в том числе из-да резко подешевевшей нефти.