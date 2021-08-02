КРДВ и Сбер расскажут бизнесу о преференциях для резидентов ТОР и СПВ

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и СберБанк 5 августа приглашают предпринимателей на бесплатную онлайн-конференцию "Преференции для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ)" (18+).
Популярные статьи
- Молодое пополнение Каспийской флотилии осваивает военные дисциплины в рамках курса общевойсковой подготовки
- В заливе Петра Великого проведено учение отряда кораблей Тихоокеанского флота по противоподводочно-диверсионной обороне
- Транспортные и ударные вертолеты ЦВО переброшены из России в Таджикистан для участия в учении
Свежие комментарии