Трамп пригрозил длительными тюремными сроками за публикации о дефиците ракет у США

Дональд Трамп назвал заявления о недостатке боеприпасов у Соединенных Штатов "предательскими". Лица, выступающие с подобными утверждениями, разыскиваются, написал глава вашингтонской администрации в социальной сети Truth Social.
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