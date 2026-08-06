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Журнал «Профиль»

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Трамп пригрозил длительными тюремными сроками за публикации о дефиците ракет у США

Трамп пригрозил длительными тюремными сроками за публикации о дефиците ракет у США

Дональд Трамп назвал заявления о недостатке боеприпасов у Соединенных Штатов "предательскими". Лица, выступающие с подобными утверждениями, разыскиваются, написал глава вашингтонской администрации в социальной сети Truth Social.

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