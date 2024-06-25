Топ-4 дезодорантов и антиперспирантов для лета

Летом так хочется наслаждаться теплым солнцем, яркой одеждой и незабываемыми эмоциями. А чтобы не пришлось беспокоиться о пятнах пота и запахе на одежде предлагаем выбрать для себя оптимальный базовый дезодорант или антиперспирант.