Топ-4 дезодорантов и антиперспирантов для лета

Летом так хочется наслаждаться теплым солнцем, яркой одеждой и незабываемыми эмоциями. А чтобы не пришлось беспокоиться о пятнах пота и запахе на одежде предлагаем выбрать для себя оптимальный базовый дезодорант или антиперспирант.
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