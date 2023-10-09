Региональные выборы в Германии завершились самым крупным поражением СДПГ

Правоцентристская оппозиция Германии победила на выборах в двух немецких землях Бавария и Гессен в воскресенье, нанеся чувствительное поражение непопулярному национальному правительству канцлера Олафа Шольца, чья партия СДПГ показала исторический минимум на этом региональном голосовании.