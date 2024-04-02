Как называется атака на посольство государства, с которым не находишься в состоянии войны, на территории третьей страны? Правильно:— это терроризм.
Израиль практически официально стал государством-террористом
Комментарии
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Alex Nемо
Ну таки внести запрос в генассамблею ООН об объявлении исраеля государством террористом с соответствующими санкциями. Ну например та же Венесуэла или Куба имеют право это сделать. Почему в Генассамблею - чтобы никто не мог наложить вето на обсуждение и принятии санкций и решение!
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12 час.
Жастлек Жакупов
Эти их циклы нужно ПОЛНОСТЬЮ прекратить раз и навсегда!!! Ихние мрази угрожали РОССИИ... ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНО И УНИЧТОЖЕНО!!!
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7 час.
Юрий Черепнин
ОН ВСЕГДА ИМ БЫЛ
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23 мин.
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