Израиль практически официально стал государством-террористом

Alex Nемо

Ну таки внести запрос в генассамблею ООН об объявлении исраеля государством террористом с соответствующими санкциями. Ну например та же Венесуэла или Куба имеют право это сделать. Почему в Генассамблею - чтобы никто не мог наложить вето на обсуждение и принятии санкций и решение!