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Израиль практически официально стал государством-террористом

Израиль практически официально стал государством-террористом

Как называется атака на посольство государства, с которым не находишься в состоянии войны, на территории третьей страны? Правильно:— это терроризм.

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Комментарии
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Alex Nемо
Ну таки внести запрос в генассамблею ООН об объявлении исраеля государством террористом с соответствующими санкциями. Ну например та же Венесуэла или Куба имеют право это сделать. Почему в Генассамблею - чтобы никто не мог наложить вето на обсуждение и принятии санкций и решение!
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Жастлек Жакупов
Эти их циклы нужно ПОЛНОСТЬЮ прекратить раз и навсегда!!! Ихние мрази угрожали РОССИИ... ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНО И УНИЧТОЖЕНО!!!
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ОН ВСЕГДА  ИМ БЫЛ
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