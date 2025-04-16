Власти Ноябрьска обновят памятники, посвященные Великой Отечественной войне

Власти Ноябрьска ищут подрядчика для выполнения ремонтных работ на объектах города, которые установлены в честь тех, ко погиб в годы Великой Отечественной войны — это территория «Площади памяти» и «Стела городского центра».
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