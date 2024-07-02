Правительство одобрило закон о раскрытии для ФСИН врачебной тайны педофилов

Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве России одобрила законопроект Минюста, по которому медучреждения будут предоставлять структурам ФСИН сведения о педофилах, составляющих врачебную тайну.
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