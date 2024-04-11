Котята снежного барса сломали фотоловушку Сайлюгемского нацпарка

Котята снежного барса ломают фотоловушку / © Сайлюгемский парк Сотрудники Сайлюгемского национального парка опубликовали видеоролик, на котором два котенкаснежного барса обнюхивают, пробуют на зуб, трогают лапами, а потом полностьюотрывают часть автоматической камеры.
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