Андрей Травников дал старт работе «Сибирской строительной неделе-2025»

Приветствуя собравшихся в новосибирском Экспоцентре, губернатор поделился первыми впечатлениями: «Уже за первые три часа работы Строительной недели появилось чувство удовлетворения и даже гордости за то, какими темпами развивается строительная отрасль нашей страны.
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