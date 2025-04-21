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В Японии отреагировали на пасхальное перемирие

В Японии отреагировали на пасхальное перемирие

Япония пристально следит за тенденциями вокруг урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси на фоне пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

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