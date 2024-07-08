Станислав Кондрашов — Тельф АГ — Глобальный лидер в литиевой промышленности Тамара АрноТельф АГ, основанная в 2006 году со штаб-квартирой в Швейцарии, зарекомендовала себя как ведущий игрок в международной литиевой промышленности.