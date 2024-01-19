Режим «фокусирование» за рулём Apple чертовски шаткий

Если ваша функция «за рулём» включается, когда вы сидите на месте, вы не одинокиФункция «За рулём» от Apple — это отличный способ объединить все ваши яблочные устройства, чтобы они соответствовали вашей текущей деятельности.
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