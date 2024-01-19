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«iDeaWay»

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Режим «фокусирование» за рулём Apple чертовски шаткий

Режим «фокусирование» за рулём Apple чертовски шаткий

Если ваша функция «за рулём» включается, когда вы сидите на месте, вы не одинокиФункция «За рулём» от Apple — это отличный способ объединить все ваши яблочные устройства, чтобы они соответствовали вашей текущей деятельности.

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