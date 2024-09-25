Гутерриш предупредил о риске разрастания украинского конфликта

Если конфликт на Украине будет продолжаться, то возрастет вероятность его эскалации и распространения за пределы региона, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совбеза, посвященном украинской проблеме.
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